Ritrovata l’auto di Politano.

Negli ultimi giorni, alcuni giocatori del Napoli, sono finiti nelle mira, della malavita, con furti d’auto ai loro danni.

Prima Juan Jesus, poi è stata la volta di Matteo Politano, che all’uscita di un ristorante, dove era a cena, non ha ritrovato più la sua smart. Il calciatore azzurro, nella giornata di ieri, aveva provato la via di un appello social, per recuperare almeno un portafogli, a cui era particolarmente legato, per motivi affettivi. Grazie, comunque, alla denuncia sporta dal giocatore, sono partite le indagini, che hanno portato nelle ultime ore, al ritrovamento dell’auto.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’auto di Politano è stata trovata nei pressi di un supermercato a Casoria. All’interno rinvenuti alcuni oggetti, tra cui i documenti del veicolo, carte di credito del giocatore, nessuna traccia invece del portafoglio, richiesto dal calciatore. Siamo al terzo episodio di malvivenza, nel giro di poche settimane, nei confronti dei giocatori del Napoli. Anche se, secondo gli inquirenti, le vicende non sembrerebbero tra di loro collegate. Resta il fatto che il perpetuarsi di furti e rapine, contro la squadra azzurra, sta diventando un fenomeno, a cui bisogna tenere la massima attenzione.