Ritiro Napoli a Castel di Sangro: parla il Sindaco di Rivisondoli

Il Napoli ha deciso le date del soggiorno in Abruzzo. Come un anno fa, infatti, il quartier generale della seconda fase del ritiro degli azzurri sarà stabilito a Castel di Sangro.

Ovviamente, non c’è ancora nulla di ufficiale. Però le parole autorevolissime del Sindaco di Rivisondoli pare abbiano svelato più di qualche semplice dettaglio. In effetti, Roberto Ciampaglia, intervenendo ai microfoni di Radio Marte, s’è lasciato andare ad una indiscrezione: “Ospiteremo la squadra dal 5 al 15 agosto in una struttura del luogo“.

Il Sindaco della ridente cittadina abruzzese ha poi continuato: “In settimana la situazione dovrebbe essere chiara. Il Napoli dovrebbe soggiornare all’Aqua Montis. Mentre per quel che riguarda gli allenamenti, non è ancora stato stabilito il programma preciso“.

La scorsa estate, la squadra partenopea approfittò dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per svolgere le quotidiane sedute lavoro. A tal proposito, Ciampaglia ha preferito non sbilanciarsi troppo: “Sarà lo staff tecnico a decidere se lavorare al Patini oppure a Rivisondoli“. Località distano una decina di chilometri l’una dall’altra. “Abbiamo uno stadio da mille spettatori rizollato di recente e un altro campo con la pista d’atletica“, precisa il Primo Cittadino di Rivisondoli.

Insomma, adesso non resta che attendere il sopralluogo di Spalletti, accompagnato dal suo staff di collaboratori. “Dovrebbe arrivare in settimana…”, conclude Ciampaglia.

