Rischio stop per Malcuit, un grattacapo non da poco per Spalletti

Riprendono gli allenamenti del Napoli presso il “Konami Training Center”, in vista della gara di domenica contro il Torino. Destano preoccupazione le condizioni fisiche di Kevin Malcuit. Il francese ha dovuto sottoporsi ad alcuni esami strumentali, che hanno evidenziato un problema muscolare.

L’edizione odierna “La Gazzetta dello Sport” ha tentato di fare il punto della situazione sulla sorte del terzino destro: “Qualche grattacapo Spalletti potrebbe averlo dietro. Perché Malcuit si è bloccato per un problema muscolare (distrazione al soleo) e rischia di saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni che la capolista Napoli dovrà affrontare cominciando da domenica con il Torino, provando ad allungare sulle inseguitrici”.

Presumibilmente il Napoli dovrà fare a meno del giocatore, nel settore in cui il club ha un organico carente, per l’intero ciclo di 7 gare nei prossimi 22 giorni.

A tal proposito, intervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il condirettore de “Il Corriere dello Sport”, ha affermato: “Il mercato invernale del Napoli? Credo che vada acquistato un difensore che possa giocare sia come terzino sia come centrale. Non ritengo Malcuit un giocatore da Napoli e forse neanche da Fiorentina. In Italia, purtroppo, c’è poco materiale nel settore difensivo e questo si ripercuote anche sulla Nazionale, ancora costretta ad appigliarsi ai ‘vecchietti’ Bonucci e Chiellini. Il Napoli è da scudetto? Sì per il potenziale offensivo, no per il pacchetto difensivo”.

In ottica mercato, magari non andrebbe trascurata la notizia di un possibile ripensamento della società partenopea per il colombiano Johan Mojica.

Come riporta il quotidiano spagnolo “La Razon”, il difensore del Elche sarebbe finito nel mirino del Napoli.

Francesca Corizza

