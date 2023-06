Rino Cesarano non ci sta ed “attacca” Spalletti: “Io l’ho difeso quando dissero che aveva fallito. Ma deve starsene in disparte, dal momento che lui ha voluto andar via!”

Luciano Spalletti, in questi giorni, è stato avvistato al concerto dei Coldplay al Maradona e trascorrerà dei giorni a Ischia. Rino Cesarano, sui social, ha scritto sul mister:

“Io sono stato un profondo estimatore e sostenitore di Spalletti, ancor prima che venisse ad allenare il Napoli. Poi l’ho difeso quando dissero che aveva fallito lo scudetto al primo anno; quando esposero lo striscione della panda; quando sostenevano che era troppo filosofo e poco empatico; persino giustificato quando è uscito dalla Coppa Italia e ai Quarti di Champions. Infine l’ho apprezzato per il tatuaggio, il tricolore sull’auto, quello sul pedalò e per la festa-scudetto a Montaione”.

“Ma ora deve starsene in disparte, tranquillamente e serenamente, dal momento che è stato lui a volersi tirare fuori. Farsi vedere sempre a Napoli, per vacanza o per altro, rischia di creare ombra al nuovo allenatore e non consentire una ripartenza in assoluta tranquillità. Questo è il mio pensiero, con tutta la riconoscenza possibile e l’apprezzamento per il lavoro svolto su cui non avevo dubbi ancor prima che iniziasse”, ha aggiunto uno dei decani del giornalismo campano.

