Finalmente sembra che stiano arrivando i titoli di coda sulla vicenda Osimhen. L’atto finale di una vicenda estiva che ha tenuto un pò tutti con il fiato sospeso, in attesa che il nigeriano firmasse il rinnovo del suo contratto. Insomma, dopo tanto parlare, ora non resta che formalizzare l’accordo, dandogli il crisma della ufficialità.

Il centravanti del Napoli aveva un vincolo in scadenza 30 giugno del 2025; nonchè una serie di pretendenti che avrebbero tentato di sedurlo: Psg e Manchester United ci hanno provato a sondare il terreno per comprendere quale potesse essere il prezzo d’acquisto. La risposta indecente della società partenopea le ha messe letteralmente in fuga.

Merito del lavoro congiunto di De Laurentiis e Roberto Calenda, il procuratore del nigeriano, che hanno cominciato a gettare le basi già nel ritiro di Dimaro, per arrivare ad un rinnovo biennale, con aumento dell’ingaggio. I 7 milioni più bonus inclusi concessi al numero nove sono l’unica eccezione al regime imposto agli stipendi dalla proprietà azzurra. A Osimhen dunque sarà garantito un trattamento privilegiato, nettamente sopra il tetto previsto per ogni altro componente della rosa partenopea.

Adesso resta da stabilire esclusivamente il valore della clausola risolutiva, per mettere fine al tormentone, ultimo scoglio da sistemare, prima di prendere lo spumante dalla ghiaccia. Il Napoli la vorrebbe di almeno 140-150 milioni, a partire dall’estate 2024. L’agente dell’attaccante invece spinge per una cifra inferiore, al massimo 110.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Ecco perchè il futuro di Demme sembra in bilico

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati