“Rinnovo Osimhen, ormai ci siamo! I legali al lavoro dare l’annuncio” Il 12 e’ arrivato

Victor Osimhen sta per siglare il rinnovo con il Napoli. Come riferito dal giornalista della redazione di Sky Sport Francesco Modugno, siamo ormai alle battute finali della trattativa:

“Rinnovo Osimhen, ci siamo. Quel ‘resta’ del presidente De Laurentiis ha fatto il giro dei sentimenti e delle anime dei tifosi, rilanciato dappertutto. Un rinnovo che certifica una continuità che sarà sicuramente tecnica, riteniamo che possa essere formalizzata col nuovo contratto”.

“Siamo in quella fase quasi liturgica per il Napoli – ha aggiunto l’inviato di Sky – nella quale va sistemata ogni cosa. Poi, c’è l’aspetto dei legali e la pubblicazione che ha i suoi tempi e modi, però la volontà è di annunciare questo rinnovo con prolungamento. Adeguamento dell’ingaggio in doppia cifra con clausola rescissoria importante, un contratto strutturato anche con l’immagine del giocatore che ormai è diventato un brand internazionale”.

