Rinnovo Osimhen fissato il prezzo.

Tiene banco e non poteva essere altrimenti, in casa Napoli, la questione Osimhen.

Il Presidente De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa, di presentazione per Rudi Garcia, si era già espresso in tal senso: “Stiamo già trattando con Osimhen, per un prolungamento del contratto di due anni”

Ovviamente andrà ritoccato l’attuale ingaggio del calciatore, che ad oggi, si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro, con il suo procuratore Calenda, per formalizzare la proposta.

De Laurentiis vuole alzare l’attuale contratto dell’attaccante nigeriano, portandolo a 6 milioni di euro netti a stagione, sfruttando il decreto crescita. Estendere la scadenza al 2027, assicurandosi così il giocatore, da eventuali pretendenti.

Bayer Monaco, PSG e Manchester United, tra le big europee interessate al calciatore, che sarebbero disposte anche ad un’offerta irrinunciabile, pur di assicurarsi le prestazioni del numero 9 azzurro.

Tra domanda e offerta sussiste una distanza. Calenda vuole sapere qual è il prezzo fissato dal Napoli, per la cessione di Victor e in base a quello, fissare il prezzo per il rinnovo. Probabilmente i sei milioni previsti, potrebbero non bastare.

Nel caso Osimhen dovesse partire, ovviamente si dovrà pensare ad un nuovo attaccante. Il primo nome sulla lista è quello di Jonathan David, classe 2000 del Lille. Quest’ anno 26 gol tra League 1 e coppa di Francia. Per strapparlo ai transalpini, servirà una cifra, intorno ai 60 milioni di euro. Avrebbe il gradimento di Garcia, che lo conosce molto bene.

In Italia piacciono sia Beto che Dia, di Udinese e Salernitana, entrambi acquistabili pagando la clausola rescissoria. 25 milioni per l’attaccante granata, 35 per il bianconero. Profili interessanti, ma ovviamente il Napoli vuole ripartire dal suo bomber.

Se si vuole veramente puntare alla finale di Champions League, come detto dal suo presidente, questo Napoli, non può prescindere da Victor Osimhen .

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati