Rinnovo Osimhen con doppia clausola.

Tiene sempre banco la questione legata al contratto di Victor Osimhen. Gli incontri tra Calenda e De Laurentiis proseguono, senza soluzione di continuità, siamo al nono.

Il Napoli può alzare l’offerta fino a 10 milioni di euro, visto che l’agente del nigeriano, ne chiede 12. Ma il club di De Laurentiis, sta studiando una doppia clausola da inserire nell’accordo, una valevole per l’Europa, l’altra per il resto del mondo.

Per le squadre nostrane la clausola oscilla tra i 120 e i 150 milioni, fuori Europa, ovvero Arabia Saudita siamo a 200 milioni.

Con questa soluzione il Napoli si assicurerebbe di non perdere l’attaccante, di fronte agli ingaggi faraonici, che offrono gli arabi. I sauditi però, sono più restii a pagare tanto i cartellini dei giocatori, stessa problematica che si sta verificando per Zielinski.

Per le big europee invece, una clausola più nella norma, ma non sono molte le squadre, in questo momento, che possono spendere quelle cifre, come dimostrano le difficoltà del Bayern Monaco per arrivare a Kane.

In questo modo, con un ingaggio comunque da capogiro, 10 milioni, compresi bonus e diritti d’immagine, il Napoli blinderebbe Osimhen.

La data del 12 Agosto è sempre più vicina, la sensazione è che per quella giornata, De Laurentiis voglia proprio annunciare il rinnovo di Osimhen.

Elemento troppo importante per gli azzurri, per continuare ad essere protagonisti in Italia ed in Europa.

Il Presidente del Napoli, per questa trattativa è sceso personalmente in campo, volendo come interlocutore esclusivamente Calenda. Il procuratore del numero 9 azzurro è ormai, stabilmente a Castel di Sangro. Probabilmente non si muoverà più, fino al termine della trattativa.

Questione di giorni e si dovrebbe chiudere la telenovela, il futuro del Napoli e di Osimhen, sarà ancora per molto tempo insieme.

