Rinnovo Kvaratskhelia priorità per il Napoli.

Dopo aver chiuso il prolungamento del contratto con Matteo Politano, fino al 2027, le attenzioni in casa azzurra, passano sul numero 77.

Il Napoli vuole blindare il talento georgiano, apparso piuttosto insofferente in questa prima parte della stagione, sin dalla prima giornata.

Attualmente il contratto di Kvara prevede un ingaggio da 1,4 milioni annui, con scadenza nel 2027.

Una cifra che dovrà necessariamente essere ritoccata, con uno scostamento al rialzo, dai 3 milioni annui a salire. Già l’agente di Khvicha, nella querelle con Osimhen, lascia intendere che la situazione tra il suo assistito e il Napoli, va rivista.

Ci sono già quattro grandi club: Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain e Manchester United, pronte all’assalto sul georgiano.

De Laurentiis non vuole correre il rischio di perdere il suo gioiello, si già sta pensando, dunque, a come intavolare la trattativa.

Altrimenti, per tutta l’estate si parlerà delle possibili squadre, in grado di acquistare Kvaratskhelia.

Il suo agente in queste ultime ore, non ha rilasciato indicazioni particolari, queste le sue parole:

“Non stiamo discutendo del rinnovo del contratto, in questa fase non ci sono discussioni con il club”

Secondo le ultime notizie di Sport Mediaset, che a poche ore dalla chiusura ufficiale del mercato, cerca di carpire eventuali movimenti finali.

Resta comunque la priorità in casa Napoli, blindare il calciatore. Anche se, come visto con il caso Osimhen, la trattativa non sarà semplice, né di breve durata.

L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è di arrivare ad una felice soluzione per l’estate, magari stilando una prima bozza contrattuale, in questi giorni.

Considerando che la società partenopea, dovrà trovare un allenatore a stretto giro, il rinnovo di Kvaratskhelia, sarebbe un primo biglietto da visita, da offrire al nuovo coach. Soprattutto se si punta un allenatore di spessore, la partenza in contemporanea di Osimhen e del georgiano, non rappresenterebbe un buon incentivo, tutt’altro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati