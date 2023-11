Rinnovo Kvaratskhelia passi avanti.

Dopo le ultime parole del suo agente Mamuka Jugeli, che nella giornata di ieri aveva speso parole d’elogio per De Laurentiis, la trattativa tra Napoli e il calciatore georgiano, subisce un’accelerata.

Nello specifico Jugeli ha rilasciato questa dichiarazione, nella trasmissione georgiana Sport Imedi:

“De Laurentiis è una bravissima persona, ci ha fatto tante cose buone, mantiene tutto ciò che promette. Un uomo di parola, Khvicha avrà sicuramente, ciò che merita, nel prossimo futuro. È chiaro che è un giocatore di altissima livello, riceverà di più”

Ad oggi Kvaratskhelia guadagna 1,3 mln di euro l’anno, chiaro che a queste cifre, sarebbe difficile, se non impossibile, trattenere il numero 77 azzurro.

Il suo contratto scadrà nel 2027, da questo punto di vista la società partenopea è tranquilla, c’è l’intenzione però di procrastinare la scadenza attuale, al doppio dell’ingaggio.

Anche perché le gesta dell’esterno napoletano non passano certe inosservate. Durante la gara della Georgia contro la Spagna, sarebbero giunti sugli spalti alcuni scout dalla Premier. Sempre secondo voci di corridoio, le squadre interessate al talento partenopeo, sarebbero il Chelsea, il Manchester City, il Manchester United e il Newcastle. Il meglio dell’Inghilterra o quasi, soprattutto da un punto di vista economico.

Motivo in più per De Laurentiis per chiudere quanto prima l’operazione, per poi dedicarsi agli altri rinnovi da sistemare.

Kvaratskhelia nel frattempo sarà anche tra i candidati, per il Globe Soccer Award, insieme al compagno Osimhen.

Per Kvara, stando a quanto trapela il rinnovo è vicino, cosicché possa dedicarsi completamente al campionato. Un modo anche per rasserenare l’ambiente, che in questo momento ne ha estremo bisogno.

