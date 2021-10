Rinnovo Insigne, questione spinosa: così la vedono i principali quotidiani

Il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene sempre banco in casa Napoli. Nonostante l’avvio di campionato sia stato davvero entusiasmante, incombe sempre sulla squadra partenopea una nube potenzialmente tempestosa, capace di intossicare presente e futuro dei partenopei.

Non più tardi di ieri, ospite del Festival dello Sport di Trento, evento organizzato dal “La Gazzetta dello Sport” lo stesso folletto di Frattamaggiore s’è espresso così circa la possibilità di prolungare il suo vincolo con il Napoli: “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio stare solo concentrato sul campo. Al di là delle altre situazioni, c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile...”.

Tuttosport non è fiducioso

Secondo “Tuttosport”, il futuro di Lorenzinho quasi certamente sarà altrove. Perché finora non ci sono stati passi avanti con la società. Nemmeno dal pranzo tra ADL e Pisacane, agente del giocatore, è venuta fuori una bozza di proposta, tanto meno una richiesta. Ognuno aspetta che sia l’altro a fare la prima mossa. Per questo motivo, probabilmente, l’incontro potrebbe addirittura essere posticipato al termine della stagione. Quando magari le idee saranno più chiare per entrambi gli interlocutori.

Senza dimenticare, però, che carte federali alla mano, teoricamente Insigne dal 1 febbraio può accordarsi liberamente con un altro club.

Non è facile per Il Mattino

“Ora non è facile‘”, si legge nelle pagine interne de “Il Mattino”. Il principale quotidiano della città rimarca l’incontro tra il presidente De Laurentiis ed il procuratore Pisacane, il giorno di Napoli-Spartak Mosca, il 30 settembre. Un primo contatto diretto tra le parti per cominciare il dialogo. Ma in quella sede non c’è stata affatto convergenza tra l’idea del club azzurro e la volontà del capitano, in merito all’entità economica del nuovo accordo.

Il Corriere fa le cifre

Insigne fa tremare il Napoli, scrive “Il Corriere dello Sport”, analizzando le dichiarazioni di ieri del capitano azzurro al Festival dello Sport di Trento.

Il quotidiano romano fa un pò in conti in tasca alle parti in causa. C’è sarebbe sul piatto della bilancia una offerta di rinnovo a 5 milioni di euro, per cinque stagioni, fino al 2026.

Niente aumento, insomma, e niente diritti d’immagine e bonus alla firma: variabili che da svincolato, ovviamente, farebbero tutta la differenza tra rinnovare o andare altrove.

