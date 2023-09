“Rinnovo di Osimhen? Ormai una formalità…Victor è felice a Napoli!” Così le colonne sportive de Il Mattino

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, come ampiamente anticipato da AreaNapoli.it dallo scorso 27 luglio, è ormai una formalità. La fumata bianca con il presidente Aurelio De Laurentiis è ad un passo, l’accordo per prolungare il contratto sembrerebbe essere stato raggiunto. Ecco quanto scrive a tal riguardo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino nello spazio riservato al calcio:

“Victor Osimhen è stato oggetto nel mercato estivo del desiderio di mezzo mondo”.

“Lo volevano – si continua a leggere sul quotidiano cittadino – anche le sirene arabe, da cui il nigeriano non si è lasciato comunque incantare. Il rinnovo con il Napoli non è stato comunque formalizzato, la clausola rescissoria resta ‘ballerina’, ma la fumata bianca è sempre più vicina con Aurelio De Laurentiis, che ha alzato ancora la posta, valutando il suo cartellino oltre i 200 milioni di euro”. Victor Osimhen, a Napoli, è felice e non ha alcuna intenzione di andare via.

