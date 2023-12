RILEGGI LIVE Napoli-Cagliari 2-1, Osi e Kvara che spettacolo! Mazzarri gongola

Buonasera amiche/ci di persemprenapoli.it, ecco per voi la Diretta Live di Napoli-Cagliari, 16^ giornata del campionato di Serie A 2023/24

Gli azzurri vengono dalla vittoria casalinga contro il Braga in Champions League e sono sesti in classifica con 24 punti, dopo aver perso le ultime due di campionato contro Inter e Juventus. Il Cagliari viene invece dal successo in rimonta contro il Sassuolo ed è in sedicesima posizione a quota 13 con una delle difese più battute del torneo. “Le caratteristiche sono il loro gioco, Mazzarri li ha riportati al modulo che conoscevano. Ha dei grandi giocatori che possono risolvere la gara da un momento all’altro. Noi dovremo fare una grandissima partita” ha detto Ranieri nella conferenza stampa della vigilia.

QUI NAPOLI:

Pochi dubbi per Mazzarri, che schiera il classico 4-3-3 in cui Natan viene confermato come terzino sinistro con Juan Jesus centrale accanto a Rrhamani e capitan Di Lorenzo sulla destra. In mezzo al campo i titolarissimi Anguissa e Lobotka mentre Zielinski non è stato convocato per un’infiammazione, al suo posto Cajuste o Gaetano. Davanti il tridente tipo formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI CAGLIARI:

Ranieri deve decidere se schierare il suo Cagliari con la difesa a quattro, in quel caso Nandez agirà da terzino destro con Augello dall’altra parte. In mezzo Goldaniga e Dossena davanti a Scuffet. A centrocampo c’è Prati, insieme a lui Makoumbou e Jankto. Viola agirà da trequartista alle spalle di Luvumbo e uno tra Lapadula (recuperato) e Petagna.

Diretta Live Napoli-Cagliari: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Lindstrom; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Oristanio. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, Zappa, Deiola, Sulemana, Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.

ARBITRO: Marcenaro.

ASSISTENTI: Vivenzi-Raspolini.

QUARTO UOMO: Cosso. Meraviglia.

AVAR: Valeri.

Una volta inbandita la tavola del Maradona,siamo pronti a sederci al tavolo dei vincitori, cioe’ gli azzurri, che affrontano un Cagliari rinvigorito, che va rispettato, ma non certo imbattibile vista nche la classifica deficitaria. Siamo certi che Mazzarri abbia caricato a pallettoni i suoi ragazzi, e se al fischio finale il Napoli avra’apertolo spumante della vittoria, avra’ imizio la vera era del tecnico di San Vincenzo, che tra mugugni e simpatia, ha dimostrato che allenare e piu’ semplice che parlare. Siete con noi? persemprenapoli ed il vostro Caracciolo Rosario attendono solo la votra presenza, e so che sarete in tanti, quindi palla al centro e concentrati, sta per cominciare Napoli-Cagliari…vi aspettiamo e non mancate!

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan – Anguissa, Lobotka, Cajuste , Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet – Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello – Makoumbou, Prati, Jankto – Oristanio – Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.

Nel Napoli gioca Cajuste, complice l’assenza di Elmas e il problema al ginocchio per Zielinski, non convocato. Per il resto Mazzarri non cambia molto: in difesa, davanti a Meret, i soliti Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Natan, in attacco tridente formato da Osimhen, Politano e Kvaratskhelia.

Parte titolare l’ex della partita Petagna, al suo fianco Ranieri sceglie Pavoletti con il giovane Oristanio alle loro spalle, in panchina Luvumbo. In mezzo al campo torna Makoumbou dopo aver scontato la squalifica, con lui Prati e Jankto. Arretra Nandez, con Zappa e Hatzidiakos pronti a subentrare, che comporrà la linea di difesa con Goldaniga, Dossena e Augello.

Partita spostata di 30 minuti, come annunciato con un comunicato ufficiale sul sito del Napoli. “Per motivi di sicurezza la partita Napoli-Cagliari inizierà alle 18.30”, si legge nella nota.

L’Arbitro Marcenaro da il fischio d’inizio della gara…comincia Napoli -Cagliari

3′ Pallone a cercare Osimhen. L’arbitro poi fischia fallo a causa di un intervento di Nandez su Kvaratskhelia.

5′ Tentativo proprio di Kvaratskhelia sulla punizione battuta da Lobotka. Il georgiano tenta il tiro da posizione defilata, che però finisce alto

8′ OCCASIONE NAPOLI! Accelerata di Kvaratskhelia da palla perfetta di Natan, cross del georgiano in area, non arriva alla traiettoria Osimhen.

10′ Ancora Napoli, ancora Osimhen! La palla finisce sull’esterno della rete! Quante occasioni in soli 10 minuti di partita per gli azzurri!

15′ Ancora Politano: si accentra il giocatore del Napoli che tenta il tiro con il mancino dal limite dell’area. Presa comoda e sicura a terra di Scuffet.

20′ Cross di Kvaratskhelia alla ricerca di Osimhen! Scuffet interviene e anticipa il nigeriano.

21′ Prova a reagire il Cagliari, Oristanio in contropiede crossa rasoterra calcolando male i tempi e non trovando il compagno che tutto solo stava andando verso la porta. Recupera Augello che crossa nuovamente, ma ottima chiusura difensiva di Natan che manda in calcio d’angolo.

29′ PALO! Si salva il Cagliari! Rrahmani anticipa tutti di testa e incrocia ma colpisce il palo!

34′ Cajuste! Conclusione alta del giocatore del Napoli. Finta e mancino del giocatore svedese, la palla termina sopra la traversa.

39′ Ancora scintille tra Osimhen e Goldaniga. Il nigeriano tenta il tiro di testa ma stende in area il difensore del Cagliari.

43′ MERET SALVA IL NAPOLI! Contropiede del Cagliari con Nandez in vantaggio su due, il tiro del centrocampista viene parato dal portiere azzurro.

45′ Cartellino Giallo Victor James Osimhen

Un minuti di recupero al Maradona.

45’+2 Ammonito Edoardo Goldaniga tra le proteste per aver fermato in maniera irregolare Kvaratskhelia.

45’+4 Fine primo tempo, Napoli-Cagliari 0-0.

Il Napoli esce tra i fischi al Maradona, nonostante le tante azioni create. Dal primo minuto attacca e pressa alto la squadra di Mazzarri che però non è riuscito a trovare il gol nei primi 45 minuti di gioco. Rrahmani va vicino alla rete del vantaggio prendendo un palo, per il Cagliari invece l’azione più pericolosa l’ha creata Nandez con un contropiede, salvata da un ottimo Meret. Scintille sul finale, 4 cartellini gialli dopo il 45′ minuto.

L’Arbitro Marcenaro da inizio alla ripresa di Napoli-Cagliari, si riparte dal risultato di 0 a 0

46′ Sostituzione Andrea Petagna Adam Obert e Jakub Jankto Alessandro Deiola

47′ Ci prova subito il Cagliari con il neo-entrato. Tiro centrale di Obert, in due tempi Meret.

51′ Problemi per Juan Jesus che abbandona momentaneamente il campo con l’intervento dello staff medico. Inizia a riscaldarsi Mario Rui.

55′ Anguissa! Tentativo forte dal limite dell’area, poco preciso però il centrocampista con la palla che termina alta.

57′ Cambi nel Napoli entrano Mario Rui e Raspadori fuori Cajuste e Natan

63′ Cartellino Giallo Tommaso Augello per fallo su Politano

69′ OSIMHEEEEENNNNN!! NAPOLI-Cagliari 1-0! Stacca di testa il nigeriano che sfrutta una palla perfetta di Mario Rui dalla sinistra.

72′ Napoli-CAGLIARI 1-1! Pallone meraviglioso di Luvumbo con Pavoletti che anticipa la difesa avversaria. Si torna sul pareggio al Maradona.

75′ KVARAAAAA!!! NAPOLI-Cagliari 2-1! Torna in vantaggio la squadra di Mazzarri, azione stupenda di Osimhen che di fisico riesce a giostrarsi tra 4 giocatori avversari. Riesce a giocare un’ottima palla per il georgiano che non sbaglia e trova la conclusione vincente.

76′ Problema all’inguine proprio per Osimhen che chiede al proprio allenatore di aspettare per il cambio. Pronto c’è già Gaetano.

79′ Fuori Edoardo Goldaniga, al suo posto Gianluca Lapadula Vargas.

82′ Sostituzione Victor James Osimhen Gianluca Gaetano

85′ Cartellino Giallo Mário Rui Silva Duarte

SARANNO 6 I MINUTI DI RECUPERO

90′ Sostituzione Khvicha Kvaratskhelia Jesper Grænge Lindstrøm, Sostituzione Matteo Politano Alessandro Zanoli

90’+1′ Cartellino Giallo André-Frank Zambo Anguissa

90’+8′ La partita e finita Napoli-Cagliari 2 a 1 Decidono le reti di Osimhen e Kvara per gli azzurri, di Pavoletti per il Cagliari.

Primo tempo ricco di azioni da parte del Napoli che però non ha trovato la rete del vantaggio. Succede tutto nella ripresa in 6 minuti con la rete di Osimhen e il pareggio immediato di Pavoletti, poi una grande azione in solitaria del nigeriano di fisico per Kvara ristabilisce gli equilibri al Maradona.

Napoli che torna in campo già fra qualche giorno, martedì ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, poi si torna in campionato per la 17ª giornata all’Olimpico contro la Roma. Per il Cagliari invece sfida importante ai fini della classifica contro l’Hellas Verona.

Dal Maradona è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Napoli-Cagliari. Arrivederci e alla prossima partita di Serie A! Dal vostro Caracciolo Rosario

