Rigore Inter-Napoli parla il VAR.

Ha fatto tanto discutere, l’episodio, che poteva essere decisivo, nella sfida tra Inter e Napoli.

Lo sfogo, poi, di Antonio Conte a fine gara, è stato fragoroso, anche nei confronti dell’ex arbitro Marelli, moviolista di DAZN.

Nella notte, poi, la rubrica parola al VAR, sempre di DAZN è tornata, sul discusso calcio di rigore, concesso da Mariani.

È stato fatto ascoltare l’audio tra arbitro e sala VAR, per chiarire l’episodio.

Questo il testo dell’audio:

“Ha fischiato rigore, fammi vedere se c’è rigore. Il pallone lui non lo gioca, non prende palla, gli prende il piede. Ok, rigore confermato. Anguissa cerca di prendere posizione, ma gli prende il piede”