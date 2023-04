Rifinitura Napoli Milan, scalpita Osimhen

Nella rifinitura, di quest’oggi, a Castel Volturno, in vista di Napoli Milan, scalpita Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è apparso, carico e fortemente motivato. Clima disteso al Konami Center, dove si è rivisto Giovanni Simeone, che si è dedicato ad un lavoro a parte, sul campo. Ci sono alcuni dubbi di formazione, dall’allenamento di stamane non si sono tratte indicazioni.

Primo ballottaggio per il vice Anguissa, candidati a sostituire il camerunense, Elmas e Ndombele. Il francese appare favorito ad una maglia da titolare, visto che Spalletti lo ha tenuto a riposo, nella partita contro il Verona. Nessun dubbio per il sostituto di Kim Min-Jae, sarà Juan Jesus. Contro i veneti, il brasiliano è apparso brillante e in palla, sarà lui a far coppia con Rrahmani. Sulla fascia sinistra, qualche dubbio tra Mario Rui e Olivera, anche se il portoghese è in vantaggio. Non ha pienamente convinto, Olivera contro gli scaligeri, Spalletti si aspettava una spinta maggiore sull’out di sinistra. Confermatissimi Lobotka e Zielinsky a centrocampo, nelle ultime ore, tra l’altro, circola un audio da parte del polacco. Non si hanno indicazioni a chi sia rivolto, ma Piotr dice di avere la testa solo alla partita di domani, di cui palesa estrema fiducia.

Un altro dubbio persiste sulla fascia destra, tra Lozano e Politano. Il messicano è partito titolare contro il Verona, ma non ha pienamente convinto. Soprattutto sotto porta ci si aspettava di più, il gol manca da troppo tempo e anche come assist non ha offerto granché. Politano anche a Milano è sembrato più brillante, probabilmente sarà lui a partire titolare.

Nessun dubbio sul centravanti, Osimhen, nei venti minuti, di sabato ha mostrato di essere pienamente recuperato. Solo la traversa gli ha negato la gioia del gol, molto probabilmente con qualche minuto in più di partita, avrebbe regalato i tre punti al Napoli.

In casa Milan destano qualche preoccupazione, le condizioni di Giroud. Nell’ultimo allenamento a Milanello, il francese si è allenato con il gruppo, sicuramente sarà presente nella lista dei convocati. Thiaw ha svolto invece, lavoro personalizzato, difficile un suo impiego nella trasferta a Fuorigrotta. Sarà comunque confermata la formazione scesa in campo all’andata, visto anche il maxi turn over, di Stefano Pioli contro il Bologna. Presente all’allenamento dei rossoneri, anche Paolo Maldini, che ha tenuto a salutare uno per uno i calciatori. Una giusta dose di carica, per quella che sarà, in ogni caso, la partita della stagione, soprattutto per gli uomini di Pioli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati