Rien ne va plus. Il poker dei 4

Il Napoli 5.0, il suo presidente, l’allenatore ed il direttore, seduti allo stesso tavolo. La città e le sue prospettive a far da salotto. La stagione sebbene terminata per il Napoli, corre per le altre. Molto anzi Tutto c’è ancora da scoprire.

Champions, Uefa e salvezza tutto da decidere.

A questo tavolo, le carte sono scoperte. Tutto è abbastanza chiaro. Tavolo per professionisti del poker.

De Laurentiis, Spalletti, Giuntoli e Manfredi.

4 figure parti dello stesso mosaico. De Laurentiis a dare le carte, gli altri a verificare il da farsi.

Spalletti e Giuntoli ci pensano, Manfredi, a questo tavolo è padrone di casa ma probabilmente il più “ospite”.

Il calcio è azienda forte. La più forte nello Sport e una delle più potenti in generale. Nel post covid si è parlato del 3% della macchina economica del Paese. Non è assolutamente poco.

Il pallone deve rotolare ad ogni costo. Produrre sempre e già si prevedono rettifiche ai regolamenti per intensificare lo show.

Il tavolo da poker dei nostri 4, prevede un incontro. Una sinergia. I 4 devono convergere.

Nessuno può far a meno dell’altro. È interesse comune. Ha interesse De Laurentiis, ha interesse Manfredi come garante della, Città e del suo sviluppo, hanno interessi diversi e pur legati Spalletti e Giuntoli.

Non si può escludere che i Due, continuino il legame altrove.

Vedremo.

Vedremo soprattutto che regole di ingaggio prevedrà questo tavolo.

Vedremo se gli interessi di parte prenderanno il sopravvento su quello generale.

Napoli alla finestra.

Abbia inizio il gioco.

Signori, ognuno faccia il proprio gioco.

