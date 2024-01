L’immagine di Lindstrom, tristemente accomodato in panchina mentre Zerbin entra in campo nel derby, è desolatamente emblematica del momento che il danese sta vivendo col Napoli.

Plateale fotografia del vorrei ma non posso di questi primi sei mesi in azzurro. Nelle giornate precedenti c’erano state altre sequenze simili. Ma mai talmente negative, perché adesso appare evidente che nelle rotazioni di Mazzarri l’ex Eintracht Francoforte sia scivolato ancora più indietro nelle gerarchie.

E’ sconfortante dovere riconoscere che un acquisto così oneroso sia finito praticamente nel dimenticatoio, trasformandosi in un mero orpello. Specialmente in questa fase della stagione, in cui i Campioni d’Italia si giocano probabilmente tutto.

Valutazione spropositata

In estate Lindstrom era stato presentato come la ciliegina sulla torta di un mercato attento ed oculato, funzionale a inserire uno slot sulla fascia destra. Destinato, dunque, a prendere il posto in organico di Lozano. L’esterno messicano, con la novità dei cinque cambi, si era progressivamente riciclato nel ruolo di preziosa risorsa, in uscita dalla panchina, piuttosto che come valida alternativa a Politano, in determinate partite.

In poche settimane, la felicità si è convertita in incubo. Oggi il vincitore del premio “Rookie of the Season” nella Bundesliga 2021/22 vive di luce riflessa, letteralmente scomparso dai radar, consapevole che una parte consistente di tifosi e addetti ai lavori lo considerino sostanzialmente un clamoroso pacco rifilato alla società partenopea.

A peggiorare la situazione, l’atteggiamento del calciatore, che sembra subire passivamente il declassamento: da costosissimo asset di mercato a potenziale minusvalenza (calcistica prima che finanziaria…). Del resto, è innegabile che si stia svalutando celermente, bruciando de facto una operazione da 30 milioni di euro. Col senno di poi, certe cifre suonano come insensate iperboli di mercato.

Utile nel “sistema Eintracht”

Lecito chiedersi come si possano deludere tanto le aspettative, dopo una manciata di partite. Forse non è un’esagerazione affermare che un peso decisivo l’abbia avuto l’ambiente tossico, nient’affatto coeso, generato dalla pessima gestione post scudetto della proprietà.

Banalmente, Lindstrom è finito nel tritacarne della critica perchè Garcia e Mazzarri non hanno saputo valorizzarlo, ostaggi delle incomprensioni sulla posizione preferita, vulnerabili agli equivoci che ne sono conseguiti. Ecco che si torna inevitabilmente al punto di partenza: i problemi tecnico-tattici del Napoli.

Nei suoi anni in Germania, il danese non ha mai giocato da esterno puro. Ovvero, con i piedi sulla linea, a garantire sbocchi in ampiezza alla manovra. Nel 3-4-2-1 di Oliver Glasner veniva sfruttato come interno di centrocampo oppure laterale “di sistema”, cioè in grado di inserirsi e coprire la zona di competenza, a seconda dell’avversario. Perché ha una buona sensibilità nei fondamentali, associata a una discreta velocità.

Nondimeno, è privo di sterzate fulminanti e dribbling vorticosi, tipici degli offensive player contemporanei. Inoltre, i principi con cui attaccano gli azzurri presuppongono giocate degli esterni finalizzate a creare superiorità numerica e posizionale in fascia, stringendo al centro per aprire spazi in corridoio ai terzini, da saturare in sovrapposizione.

Carattere mite

Insomma, all’ombra del Vesuvio tutto è andato in malora, cambiando radicalmente la percezione sul talento di Lindstrom, intaccandone inesorabilmente l’autostima.

Si è lasciato travolgere vorticosamente dagli eventi. Un attimo passare da promettente crack a imbarazzante fenomeno, inadeguato per candidarsi a una maglia da titolare. La discesa agli inferi ha un significato che va ben oltre la sua sopravvalutazione. Un’indole non esattamente leonina può avere di sicuro affievolito, ma non completamente cancellato, le sue abilità.

Però bisogna che si ritrovi, evitando di farsi asfaltare dalla sfiducia. Sperando ovviamente che lui e il Napoli ripartano insieme. Magari approfittando già della Supercoppa.

