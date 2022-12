Ricordate Younes? E’ stato aggredito dal suo allenatore

Amin Younes nuovamente al centro di un caso spinoso. L’ex Napoli, attualmente in forza all’Utrecht, squadra che occupa il sesto posto delle Eredivisie, ha avuto un diverbio con il suo allenatore. Durante il ritiro in Spagna, nel corso di un allenamento, Henk Fraser ha aggredito il giocatore, afferrandolo per il collo.

“Non mi era mai successo e non va bene, nè per me nè per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ecco perché ho deciso di dimettermi. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte”.

Questa l’unica dichiarazione resa da Fraser alla stampa. Il club, da parte sua, s’è limitato a prendere atto della scelta, confermando l’addio del tecnico. “Henk ha mostrato un comportamento che eccede il limite di quanto consentito”, ha commentato il dg del club, Thijs van Es.

