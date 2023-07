Ricordate cosa disse Spalletti? “Giuntoli sta lavorando per la squadra, sta anticipando i tempi in vista del mercato estivo come ha sempre fatto per creare una squadra ancora più forte”, Il calcio e’ davvero una “Bugia”!

La notizia dell’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli era un po’ nell’aria. Il Direttore Sportivo non aveva partecipato alla scelta del nuovo allenatore Rudi Garcia. Ora il dirigente sarà libero di approdare alla Juventus, società con la quale ha raggiunto una intesa da diverso tempo ormai. Eppure, a distanza di (poco) tempo, fanno riflettere le parole pronunciate da Luciano Spalletti in una conferenza stampa tenuta nel mese di maggio dopo la vittoria di misura contro la Fiorentina di Italiano.

“Giuntoli sta lavorando per la squadra, sta anticipando i tempi in vista del mercato estivo come ha sempre fatto per creare una squadra ancora più forte”,

le parole del toscano. A distanza di meno di due mesi è cambiato tutto. Luciano Spalletti non è più l’allenatore del Napoli così come Cristiano Giuntoli non è più legato al sodalizio campano. “Il calcio è bugia” diceva Rafa Benitez e forse non aveva poi tutti i torti…

