Ricompare la Guardia di Finanza nelle sedi delle squadre di A. Controlli su compravendite calciatori…Roma, Lazio e Salernitana le prescelte!

Il calcio italiano non trova pace, il terremoto dell’ultim’ora ha coinvolto tre importanti squadre di massima serie. Arrivano perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della As Roma e nelle sedi della Lazio e della Salernitana nell’ambito di indagini sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive e trasferimenti di alcuni calciatori. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma.

Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. I finanzieri, inoltre, su disposizione della Procura di Tivoli, hanno eseguito perquisizioni presso le sedi della Ss Lazio Spa e della Us Salernitana 1919 srl per operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Intanto è arrivato un comunicato ufficiale del club granata:

“In relazione alle notizie di stampa che riferiscono di perquisizioni presso le sedi di alcune società di calcio, tra cui la stessa Salernitana, chiarisce che l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà. La scrivente società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione”.

