Riccardo Mancini (Dazn): “Napoli a livello del Manchester City”

Riccardo Mancini, uno dei migliori telecronisti di DAZN, ha rilasciato una lunga intervista al portale News.Superscommesse per fare il punto della situazione sulla Serie A e sulle squadre italiane coinvolte nelle coppe europee. Senza trascurare un passaggio sulla middle class, tipo il Bologna di Thiago Motta; nonchè sul prossimo avversario del Napoli: l’Atalanta del giovane e talentuoso Hojlund.

Al di là della sconfitta con la Lazio, hai mai visto dal vivo una squadra così devastante come questo Napoli?

“Pensando alle mie telecronache di calcio inglese, credo che l’unica squadra in qualche modo simile a questo Napoli sia il Manchester City. Ho visto vincere tante coppe a Wembley, da tanti anni domina in Inghilterra anche perché ha un parco giocatori mostruoso, anche superiore a quello del Napoli. Come organizzazione di gioco, però, il Napoli stupisce, fa un altro sport rispetto alle altre. Penso che ci ricorderemo di questa squadra molto a lungo. Credo che sia davvero una squadra avvicinabile ai top club europei al momento: e infatti, potrà andare avanti bene anche in Europa”.

Roma-Juventus: i giallorossi escono sicuramente più forti da questa partita. Ma la Juve quanto può subire il colpo a livello mentale?

“La Juve si sta dimostrando molto forte mentalmente: magari non è continua, ma sta assorbendo abbastanza bene il boccone amaro della penalizzazione anche grazie ad Allegri. Quest’ultimo è bravissimo ad aggregare nei momenti di difficoltà. È l’uomo migliore in questi momenti complicati: magari non è l’allenatore migliore per valorizzare determinati calciatori, ma sicuramente conosce l’ambiente, i calciatori. C’è da dire che è evidente che la Juve, così come la stessa Roma, la Lazio, il Milan e l’Inter abbiano tutte lo stesso problema: la discontinuità. Detto questo, i bianconeri devono subito rientrare nei ranghi: l’Europa League per me deve essere l’obiettivo prioritario. Visto che in campionato mi sembra impossibile rientrare in zone interessanti. Con la Roma, oggettivamente, la sconfitta è arrivata per un episodio, non certo per una prestazione negativa degli uomini bianconeri che, tutto sommato, sono stati anche molto sfortunati”.

Pronostico secco: escluso il Napoli che è fuori concorso e la Juve che ha 15 punti in meno, chi andrà in Champions League?

“Un pronostico secco è difficile. Ti dirò: per un certo periodo vedevo proprio la Dea come la favorita, perché ha una rosa molto lunga e che mi sembrava molto pronta per affrontare questi confronti. Adesso ha perso punti importanti, quindi non saprei. La discontinuità di cui ho parlato prima rende difficile ogni pronostico: credo comunque che ce la farà l’Inter, ma sugli altri due posti davvero non saprei”.

Secondo te, chi è fino a questo momento la più grande sorpresa di questa Serie A? Una squadra o un calciatore che ti hanno particolarmente colpito in positivo?

Escludiamo il Napoli e Kvaratskhelia, che sono “banali” anche se evidentemente hanno stupito tutti. A livello di squadre, ti dico il Bologna: grazie a Thiago Motta sta giocando un calcio molto piacevole e adesso può addirittura sognare l’Europa. Il tecnico ha trasformato diversi calciatori e molti giovani che magari erano un po’ timidi durante la precedente gestione. Sta davvero facendo un ottimo lavoro. A livello di singolo, invece, credo che sia davvero ottimo il danese Hojlund dell’Atalanta. All’inizio non mi aveva impressionato tantissimo: sì, gran fisico, buona tecnica, però non mi aveva colpito così tanto. Poi però è venuto fuori: io ho commentato l’8-2 alla Salernitana, e mi ha impressionato come sia già trascinante a neanche 20 anni. Avere questa capacità di leadership pur essendo così giovane in una squadra con grandi ambizioni come la Dea non è da tutti, è una grande sorpresa.

