Riccardo Cucchi “redarguisce” Spalletti sulla decisione di lasciare il Napoli: “Troppo pessimista, stagione replicabile”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista, sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano. A seguire le sue principali parole.

“Ho sperato sino all’ultimo che Spalletti rimanesse a Napoli, poi l’annuncio di De Laurentiis è stato chiaro e trasparente. Sono dispiaciuto, per quanto la società abbia un’intelaiatura tale che farà bene anche il prossimo tecnico, mi sarebbe piaciuto rivedere ancora Spalletti in sella. Il risultato ottenuto dal Napoli è soprattutto merito suo, ma evidentemente lui in primis si sarà detto pessimista di replicare tutto questo. Il suo pessimismo, però, è mal riposto: il Napoli può tranquillamente vincere un altro campionato del genere. Il dopo-Spalletti? Un allenatore simile a lui, per gioco e idee. Luciano ha costruito un Napoli che ama giocare, quindi ha bisogno di un allenatore che non freni questa natura”.

“La Lazio in Champions? Mai avrei pensato potesse giungere alle spalle di un Napoli stratosferico. La Lazio è la vera sorpresa del campionato, con una gestione illuminata ma a volte incostante di Sarri. Inter e Milan? L’Inter è la squadra più forte dopo il Napoli, quindi la Champions era nelle sue corde. Al Milan vanno comunque fatti i complimenti. Sono sorpreso dall’esclusione della Roma, che però può ancora farcela in caso di vittoria dell’Europa League. Differenze tra Napoli e Inter? In Italia non è facile vincere giocando bene, ma il Napoli ci è riuscito. Inzaghi ha seguito una strada meno spettacolare, ma sa essere molto efficace. Poi il periodo non facile e i tanti infortuni hanno condizionato la stagione dell’Inter. Detto questo, l’Inter sta dimostrando un grande impatto nella fase finale e decisiva della stagione. E può essere un auspicio anche per la finale di Champions. Sarri-Lazio? In primis spero che Sarri continui alla Lazio, dove ha trasformato questa squadra in un piccolo gioiellino. Nella terza stagione può fare benissimo, come visto a Napoli. Sostituire Sarri sarebbe difficilissimo”.

