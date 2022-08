Riccardo Cucchi: “Kvara una promessa, Lobotka straordinario”

Riccardo Cucchi, voce storica di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli. Queste le sue impressioni sul Napoli

“Bisogna essere prudenti, stiamo parlando di un calcio ferragostano, un calcio che porta una stagione strana, con la sosta Novembrina di lungo periodo, dovuto al Mondiale, quasi due campionati, che porterà sicuramente degli accorgimenti, per esempio sulla condizione, per arrivare a novembre prima , ed a maggio poi. Sul Napoli, ero curioso, visto le tante critiche fin lì ricevute,la delusione dei tifosi per la campagna acquisti, invece a mio avviso, una campagna acquisti mirata, forse di basso profilo, ma adatta alle idee di Spalletti. Sicuramente da evidenziare la prova di Kvaratskhelia, una delle promesse di questo campionato, qualita’ tecniche, ha segnato un gol, ed ha mostrato grande personalita’. E poi Lobotka, straordinario. Io andrei cauto nel condannare il Napoli, con tutta la scaramanzia dei tifosi azzurri, Non vedo il Napoli Lontano dalla griglia”

Su Kim si espresso cosi

“Kim mi ha impressionato molto, non dimentichiamo che dalla Corea,non chissà quanti, ma sono arrivati giocatori importanti. Il mio ricordo va al Mondiale 2002, e ricordo una Corea, che al di la’ delle polemiche con l’ arbitro Moreno, ci elimino, ed in precedenza aveva messo in mostra alcuni profili interessanti, tra cui AHN del Perugia, quindi credo sia giusto definire Kim importante per il Napoli, non e certo facile adattarsi al nostro campionato, soprattutto per i difensori, ma la prestazione e stata soddisfacente. “

