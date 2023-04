Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai, ha commentato su Twitter i cori contro Aurelio De Laurentiis intonati dai tifosi del Napoli a Lecce:

“Ma come si fa a contestare mentre il Napoli sta giocando e insegue un sogno che non si realizza da 33 anni? No, non riesco a capirlo. Ma so che non rappresentano i veri tifosi napoletani”.

Dopo il primo tempo. Ma come si fa a contestare mentre il #Napoli sta giocando e insegue un sogno che non si realizza da 33 anni? No, non riesco a capirlo. Ma so che non rappresentano i veri tifosi napoletani. #LecceNapoli — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 7, 2023

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati