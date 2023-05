Riccardo Cucchi: “Adl-Spalletti? Grande Rammarico. Tre italiane in finale di Coppa?…Lo scudetto del Napoli non si tocca!

Riccardo Cucchi, giornalista, e’ intervenuto a Radio Punto Nuovo, nella trasmissione Punto Nuovo Sport Show, sui temi attuali in casa Napoli e del calcio italiano si e’ cosi espresso:

“C’è tanto rammarico nel leggere e apprendere quello che sta succedendo tra Spalletti e De Laurentiis. Un vero peccato, il percorso del Napoli è soltanto iniziato per certi versi. Questo Napoli era il primo a sua totale immagine e somiglianza, quindi avrebbe potuto puntare ad altre soddisfazioni nel 2023-2024. Immagino che Spalletti, però, abbia il timore di non poter replicare l’impresa, ma il Napoli ha una struttura tecnica che potrebbe tranquillamente bissare il successo di quest’anno. L’erede di Spalletti? Bisognerà cercare qualcuno che abbia le sue stesse idee di gioco, che proponga un calcio propositivo. I principi del Napoli ormai sono quelli che abbiamo visto quest’anno e andranno coltivati, chiunque verrà. Lo Scudetto del Napoli? Non si tocca, neanche dopo le tre italiane in finale. Il Napoli ha vinto uno dei campionati più complicati delle ultime stagioni e lo ha fatto dominando. Anzi, il fatto che le italiane siano tutte nelle finali delle coppe europee avvalora ancora di più il successo degli azzurri”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati