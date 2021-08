Revival Napoli: da “es tu culpa” a “pè mezza toja”… la storia potrebbe ripetersi

La sensazione che Lorenzo Insigne sia la chiave di tutto, per il Napoli post Covid, non è affatto campata in aria.

Sul rinnovo del capitano, infatti, la società partenopea si gioca una fetta consistente della credibilità attuale. Nonché, tanto (forse troppo…) del suo futuro, inteso come dimensione degli obiettivi da tentare di raggiungere.

L’impressione è che, da come vada a finire la storia del contratto di Lorenzinho, una volta e per tutte si potrà avere la piena consapevolezza delle ambizioni di Aurelio De Laurentiis.

Monetizzare per reinvestire

Se la proprietà volesse privarsi del folletto di Frattamaggiore esclusivamente per realizzare una massiccia operazione di rafforzamento dell’organico, magari la dipartita verso altri lidi di Insigne potrebbe pure venire tollerata.

Sia ben inteso, l’ambiente accetterebbe un sacrifico di tale portata soltanto, però, se servisse a dare nuovo slancio agli investimenti di ADL.

Sostanzialmente, vendere in funzione di acquistare, per migliorarsi. E non semplicemente per… sparagnare.

Pare che il Napoli non sia orientato a perseguire questa strategia aziendale. Così, tifosi e addetti ai lavori si interrogano su cosa DeLa voglia effettivamente fare.

Qualora il target fissato dal presidente sia funzionale a ridurre radicalmente i costi, ormai divenuti insostenibili, allora è stucchevole continuare questa pantomima.

Basterebbe parlare chiaro. Innanzitutto alla piazza, e poi a Vincenzo Pisacane, che cura gli interessi del numero dieci azzurro.

Perché l’idea di ridimensionare, abbassando le velleità di alta classifica, di pari passo al taglio degli emolumenti ai calciatori, giustificherebbe il tentativo di programmare un futuro maggiormente sostenibile, sul piano finanziario.

Vivacchiare non è da Napoli

In soldoni, si può affrontare il campionato anche con Lozano, Politano e Ounas. Ovviamente, se fallisci l’accesso alla Champions League per il terzo anno di fila, la prossima estate siamo punto e capo.

Al contrario, sostenere un sacrificio economico in tempi di ricavi letteralmente azzerati a causa della pandemia, farebbe del Napoli una società virtuosa.

Ma comunque in grado di difendere a spada tratta il suo patrimonio tecnico.

Una scelta veramente coraggiosa, quando il verbo da coniugare in tutta Europa è dimezzare il monte-ingaggi. Che eviterebbe ai napoletani di doversi abituare a vivacchiare, accettando il costante e progressivo distanziamento dai Top Club (o presunti tali…).

Altrimenti, altro che ridimensionamento. Nell’immediatezza, la paura è quella di rivedere la scena dell’ex simbolo, che punta il dito rancoroso verso la tribuna, accusando “qualcuno” degli astanti di chissà quali nefandezze mercantili.

