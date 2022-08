Retroscena Ronaldo, Offerto prima della Juve!

Cristiano Ronaldo poteva finire al Napoli! le voci assurde e strampalate sono all’ordine del giorno quando si parla di calciomercato, ma quella che vi raccontiamo ora ha del clamoroso, del reale e dell’irrealizzabile allo stesso tempo.

Una suggestione rimasta tale visti gli esiti, ma che stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere delle Sport, sarebbe arrivata all’orecchio di Aurelio De Laurentiis non troppo tempo fa direttamente da Jorge Mendes, procuratore del fenomeno portoghese che, sempre secondo il quotidiano, avrebbe proposto CR7 anche, e prima, agli azzurri.

Un sogno ad occhi aperti coltivato da ADL per qualche ora, giorno forse, per poi scontrarsi con la dura realtà. Per il Napoli un investimento del genere , non avrebbe senso, anche per quella parola, tanto cara, progetto!.

Un club con finanze in salute che non vuole disperdere tutto il lavoro fatto in questi anni per arrivare al top con un solo folle acquisto. Un sogno che è rimarra”, forse, solo nella testa di De Laurentiis, che ha giustamente sacrificato un grande bene immediato per quello a lungo periodo della sua società, che con Spalletti vuole continuare ad essere protagonista, sia in campionato che in Champions!

.RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati