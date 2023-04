Resurrezione Napoli: implacabile seppur non più travolgente  

Talvolta il risultato finale può anche contenere indizi circa l’andamento di una partita. Troppo spesso, non basta, da solo, a fare una prova. Bisogna guardare ad altri dettagli, per determinare un giudizio complessivo sulla vittoria del Napoli a Lecce e approfondire l’attuale situazione degli azzurri.

Innegabile che la squadra stia attraversando complessivamente un momento nient’affatto facile. Sin troppo evidente, infatti, che la benzina nel serbatoio degli uomini di Spalletti sia paurosamente vicina al limite. Il tecnico ne è pienamente consapevole. Del resto, era davvero inimmaginabile pensare di poter continuare a correre all’infinito.

Così, l’Uomo di Certaldo raschia il fondo del barile, cercando di mantenere il gruppo su un livello di rendimento almeno accettabile, sperando di trovare la combinazione giusta per rimettere a posto le cose.

Remunerativo rifiatare

I tre punti danno ragione al Napoli. Il gioco, forse neppure tanto inaspettatamente, un po’ meno. Complicato, a questo punto della stagione, proporre ancora quell’utopia ipercinetica che aveva costretto la critica a etichettare gli azzurri come espressione di un calcio tra i più accattivanti d’Europa.

Oggi, invece di sviluppi offensivi sofisticati e atteggiamento ultraggressivo sotto la linea della palla, la squadra partenopea preferisce rifiatare, addomesticando il ritmo. Abiurando dunque l’ossessiva ricerca degli spazi, a favore di un meno spettacolare controllo del possesso. Ovviamente, poco rischioso e potenzialmente assai remunerativo.

Palese la necessità di ritrovare certezze smarrite attraverso quella leggerezza mentale, che poi si trasforma in capacità di interpretare le intuizioni tattiche dell’allenatore toscano. Decisioni funzionali innanzitutto a liberarsi emotivamente dal tremendo fardello psicologico generato dalla scoppola rimediata con il Milan.

Compensare con i cambi

Prendiamo Rrahmani. Vederlo andare in difficoltà nel confronto con Ceesay obbliga a chiedersi che fine abbia fatto quel centrale che spostava letteralmente di peso gli avversari. Certo, gli fa da contrappeso l’ingombrante personalità di Kim. In grado di oscurare i difetti della retroguardia, compensando l’attuale mancanza di agilità e rapidità con una innaturale propensione alle letture preventive, che gli consentono di togliere dagli impacci i compagni di reparto.

Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per Anguissa. Il camerunese, indubbiamente affaticato, non riesce a essere più incisivo, sia in fase di costruzione che di rifinitura. Sicuramente ieri l’ha aiutato tantissimo Elmas, stupendo esemplare di tuttocampista: una scelta apparentemente conservativa, schierarlo dall’inizio. Che però ha risolto un mucchio di problemi lì nel mezzo. Specialmente nel primo tempo, a causa della pressione predisposta da Baroni per schermare Lobotka. Quando lo scenario s’è fatto caotico, il macedone ha trovato la sua dimensione, assumendosi l’onere di abbassarsi per collaborare nella fase di costruzione, dettando lui i tempi della manovra.

Araba Fenice in salsa azzurra

Cosa aggiungere, per esempio, su Lozano, che non sia stato già detto in svariate circostanze. Ci vuole una pazienza (quasi…) zen, per commentare la pigrizia del messicano in certi frangenti della gara. Nondimeno, l’indolenza de El Chucky spiega soltanto parzialmente perché sia abbagliante ormai a tratti. La mancanza di continuità, il suo endemico problema, che gli impedisce di avere brillantezza. Rendendolo sostanzialmente un sopravvalutato.

Al contempo, l’ingresso di Politano, con gamba tonica e idee creative, pare possa invertire le gerarchie per la fascia destra, convincendo Spalletti su chi meriti la titolarità del ruolo.

Insomma, la caduta disastrosa contro il Milan è stata talmente pesante e rumorosa, da poter essere derubricata a un appannamento temporaneo. Ci vuole ben altra percezione per considerare il Napoli defunto. Inspiegabile, quindi, il de profundis intonato circa le sue ambizioni di scudetto.

E se parlare di resurrezione può essere blasfemo, Lecce rappresenta allora calcisticamente l’Araba Fenice della capolista, che rinasce dalle proprie ceneri alla stregua dell’uccello mitologico.

