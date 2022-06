Repubblica: Kvaratskhelia a Napoli dal 1°Luglio

Il Napoli si prepara a dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia, l’uomo designato come erede di Lorenzo Insigne. Dopo aver concluso gli impegni con la Nazionale, il georgiano è stato lasciato a riposo dal Dinamo di Batumi, che non l’ha convocato per la partita di ieri pomeriggio. Esaudite le speranze del club azzurro, in ansia per la stanchezza accumulata nelle scorse settimane dal giocatore.

L’acquisto di Kvaratskhelia sarà ufficializzato dal primo luglio, sei giorni dopo si presenterà a Castel Volturno per poter sottoporsi alle visite mediche. Superati i test fisici, l’esterno si unirà ai nuovi compagni per la prima tappa del ritiro azzurro a Dimaro, il cui programma è stato comunicato ieri dall’ufficio stampa trentino della Nicer. Il giocatore avrà modo di mettersi subito in mostra nelle amichevoli del 14 e del 17 luglio. In quell’occasione i tifosi avranno l’opportunità di vedere per la prima volta l’erede di Insigne.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati