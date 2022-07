Repubblica: “Kepa ai saluti, lo aspetta Napoli”

Kepa Arrizabalaga, puo’ definirsi ormai un calciatore del Napoli! Una notizia battuta circa un’ora fa’ da Repubblica, conferma che il portiere del Chelsea, abbia gia’ salutato i compagni, e programmato l’arrivo in Italia per Martedì. Contatti fenetici in corso per chiudere, in via definitiva, la trattativa.

Ecco quanto emerge dalla notizia, pubblicata dal quotidiano Repubblica, inerente alla trattativa tra il Napoli ed il Chelsea, che porta il portiere spagnolo alla corte di Luciano Spalletti

“Il portiere Spagnolo ha scelto il Napoli, ha gia’ salutato i compagni, ed e’ pronto ad arrivare in Italia. L’obiettivo del presidente De Laurentiis e quello di far arrivare il portiere entro Martedi in Italia. C’E’ da limare ancora qualche dettaglio, riferito ai bonus, ma la strada e tracciata, ed al traguardo manca sempre meno”

Ricordiamo che ieri e stato gia’ raggiunto l’accordo con il calciatore, quello con il Chelsea sembra ormai vicino. Oggi dunque si puo’ chiuidere con il portiere in attesa delle visite mediche in Italia.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati