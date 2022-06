Repubblica: “Gattuso fa sul serio, Politano verso il Valencia”

Solo pochi giorni fa Politano da Formentera ha ribadito, non proprio apertamente, di voler cambiare aria e di non essere pienamente soddisfatto a livello personale dell’ultima stagione disputata. Insomma Politano vuole la cessione e Gattuso al Valencia sarebbe ben disposto ad accettarlo.

Secondo Repubblica l’affare si può fare. Il quotidiano fa sapere che la formula sarà “sicuramente quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto“. Il giocatore viene valutato 25 milioni di euro dal Napoli e nelle condizioni economiche in cui si trova il Valencia è praticamente impossibile che possa sborsare quella cifra

Ed allora bisogna lavorare di fino e l’alternativa del prestito con obbligo non sarebbe affatto male. La cessione di Politano libererebbe lo spazio, anche salariale, per far entrare Gearard Deulofeu. Il giocatore spagnolo aspetta oramai da settimane di poter siglare il nuovo contratto con il Napoli, ma per ora deve attendere perché De Laurentiis vuole prima cedere e poi eventualmente acquistare qualcuno.



La società azzurra deve rispettare il nuovo Fair Play Finanziario della Uefa e non avendo società per ricapitalizzare, o entrate strutturali come quella dello stadio, non può fare altro che gestire in maniera oculata cessioni ed acquisti. La condizione del Napoli di Aurelio De Laurentiis è questa, può piacere o meno, ma non cambierà.

