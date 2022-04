Repubblica da shock: Osimhen, la premier si avvicina.

Victor Osimhen-Napoli, ai titoli di coda, cosi apre l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, he mette in ansia i tifosi azzurri. Sembrerebbe infatti che sia giunta un offerta, alla SSC Napoli, da parte del Manchester United per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Nigeriano, che supera gli oltre 100 milioni, e sempre a dire del quotidiano, Osimhen avrebbe anche fatto capire di gradirne la destinazione. Fattyo sta che ora Arsenal e Newcastle passano in secondo piano, vedremo cosa accadra’ in seguito, ma prepariamoci a vivere un estate all’ in segna della smobilitazione in casa Napoli.

