Repice: “Il calcio torna dove è nato, a Firenze!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Francesco Repice, Radio Rai.

“Ho l’impressione degli occhi persi nel vuoto di Donnarumma ci fosse molto altro, si era reso conto di aver vinto l’Europeo”

“Questa storia del passaggio al PSG non è facile per lui. Cercava qualcosa con lo sguardo che non incontrava, me ne sono reso conto nelle interviste del post gara. Io racconto pallone, non racconto calcio. Grealish 110 milioni di euro? Mi diverto di più a vedere Ceravolo. Per Bonucci e Chiellini ci vuole il PIL del Canada se Stones e Maguire valgono quello che sono stati pagati. Non ho questa genuflessione per la Premier. La vera finale l’abbiamo giocata con la Spagna e con il Belgio. Southgate? l’Inghilterra senza di lui non sarebbe mai arrivata fin lì. Il football is coming home? Il calcio è nato in Italia, a Firenze nel 400. Gli inglesi hanno mostrato poco fair play in campo. Per non parlare del comportamento dei tifosi. Onore del raccontare questa Italia? Io sono un tifoso di curva e spero di trasmettere le mie emozioni. A me piacerebbe che Roma-Napoli torni ad essere una festa, è una ferita per me. Questo odio deve finire”.

