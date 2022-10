Renzo Ulivieri: “Il Napoli deve temere se stesso”

Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

“Roma-Napoli è sfida Mou-Spalletti? Sì, anche ma credo che vedremo una bella partita, tutta da godere. Non è una sfida tra la scuola straniera e quella di Coverciano: Mou ormai è un allenatore italiano, sono entrambi grandi tecnici. Il Napoli più che la Roma deve temere se stesso, almeno per come sta giocando in questo periodo: sulla carta è superiore all’avversario di domenica. Ha una capacità offensiva incredibile, quando trova una squadra che lo blocca con giuste contromisure fa 2-3 cambi e risolve. Merito di Spalletti che li indovina e del club che ha allestito una rosa notevole. Domenica sera mi aspetto una Roma molto concentrata e determinata, ma su tenacia e concentrazione questo Napoli non sarà da meno, moralmente gli azzurri non sono inferiori a nessuno, almeno per ora. Anguissa assenza importante? Sì, lo è, ma Spalletti ha trovato e saprà trovare le alternative giuste”

