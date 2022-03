Renica sicuro: “Spalletti è l’uomo giusto, il Napoli può vincere lo scudetto”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Alessandro Renica. In qualità di doppio ex, il libero del Napoli di Maradona ha parlato della trasferta nella città di Giulietta e Romeo che la squadra partenopea dovrà sostenere domenica.

“La partita contro il Verona è una partita importantissima per il Napoli, se vinci metti a posto tutto. Chi è più regolare, chi fa meglio in tutto, alla fine raggiunge i risultati...“.

Renica ha chiuso la carriera proprio in riva all’Adige, dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia azzurra, durante il quinquennio d’oro del Napoli. Insomma, di trofei vinti e festeggiati se ne intende, e non poco.

“Secondo me il Napoli può vincere lo scudetto. Recuperando giocatori – tipo Lozano e Anguissa – e condizione fisica, la possibilità c’è. Per farlo bisogna poi essere all’altezza. Spalletti è l’uomo giusto perché ha esperienza e sa gestire bene le situazioni. Il gruppo è da anni che gioca insieme. Quando mette le cose a posto è in grado di creare le situazioni giuste...”.

Difensore pulito e tecnicamente dotato, non a caso, alla Sampdoria veniva utilizzato da terzino fluidificate e all’ombra del Vesuvio erano proverbiali le sue sgroppate in fase offensiva, concluse talvolta da bordate che impensierivano non poco i portieri avversari, Renica si sofferma sul gol subito dagli azzurri contro il Milan.

“La situazione è molto al limite. E’ stato bravo Giroud con esperienza a rimettersi in gioco e a fare gol. Merito dell’attaccante e poco demerito dei difensori...”.

Finale dedicato all’approccio del gruppo partenopeo, che talvolta manifesta un atteggiamento troppo emotivo nelle partite determinanti.

“Questo gruppo ogni volta che aveva la possibilità di cambiare visione del campionato, nei momenti cruciali, ha fallito. Mi viene da pensare sia un problema che abbia a che fare con il fattore psicologico. Ho vissuto, nel bene e nel male, queste situazioni. A volte, quando non sai reggere le pressioni, succede. A furia di scottarti, qualche volta dovresti anche capire cosa fare per arrivare a queste partite con la testa meno appesantita e con maggior leggerezza. Se ti capita più volte, può diventare un problema. Però c’è tutto il tempo per rimediare!“.

