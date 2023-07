Renica: Prenderei Milenkovic!

L’ex difensore napoletano, in un’intervista a Il Mattino, analizza la situazione difesa, in casa azzurra. Tanti i nomi fatti in questi giorni, per trovare l’erede di Kim.

Per l’ex difensore del Napoli, il reparto arretrato è importante, ma non più fondamentale:

“Il Napoli, dopo aver conquistato lo scudetto, deve ripartire da una difesa solida, che deve rimpiazzare Kim, ma anche da una grande lezione. Se prima in Italia, le difese vincevano i campionati, ora il Napoli ha spiegato a tutti, che si può vincere, anche facendo un gol in più degli avversari. Mostrando un gioco come pochi nel mondo. È una rivoluzione, una lezione che fa bene al calcio, soprattutto quello di casa nostra”

La difesa resta comunque il reparto nevralgico, di ogni squadra. Con l’arrivo del tecnico francese, la solidità difensiva va mantenuta. Per Renica, Rudi Garcia dovrà cambiare il meno possibile , in quella zona di campo:

“La difesa di Spalletti ha fermato quasi tutti, lo scorso anno. A mio parere, il nuovo allenatore dovrà intervenire poco. Potrà dare la sua esperienza, aggiungere il suo tocco, ma la squadra ha meccanismi collaudati in ogni zona del campo. Anche in difesa, ovviamente ci sarà da sostituire il miglior difensore del campionato, non sarà facile”

Tanti i nomi fatti, per il nuovo centrale, da Kilman a Scalvini, passando per Le Normand e Itakura.

Nelle ultime ore il giapponese, che gioca in Bundesliga, ha staccato la concorrenza. Il suo arrivo a Napoli, sembra imminente, ma Renica ha idee diverse:

“Se proprio dovessi fare un nome, allora sceglierei Milenkovic. La giusta esperienza per sostituire Kim, gioca da anni in serie A, con ottimi risultati. Per me ha le giuste caratteristiche, per la difesa del Napoli”

Il nome del giocatore viola, si era fatto ai tempi del casting allenatori. Con Italiano accostato alla panchina azzurra, Milenkovic sarebbe stato il primo nome, del tecnico della Fiorentina, per il ruolo di centrale. Poi non se ne è più parlato, visto che il Napoli ha scelto un altro allenatore.

Resterebbe comunque una pista, da tenere in considerazione, eventualmente anche come difensore in più da tenere, oltre agli altri nomi fatti.

Nel frattempo l’entourage di Itakura smentisce accordi, con il club azzurro, paventando interessamenti dall’ Arabia Saudita, per il proprio assistito.

Un’altra bella telenovela estiva, che ci porteremo dietro, ancora per diversi giorni.

