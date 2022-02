RENICA: “Napoli, Inter e Milan per lo scudetto. Rossoneri in vantaggio, non hanno le coppe! Di Lorenzo il migliore, importante il duello con Perisic. Ecco come Spalletti potrà battere Inzaghi…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli: “Dopo che il Milan ha vinto il derby non vedo perché non debba esserci per lo scudetto. I rossoneri non hanno neanche recuperato tutti gli infortunati. Vinci il derby soffrendo, ti rilanci alla grande, stanno rientrando giocatori importanti come Tomori, Leao è in forma, Ibrahimovic se si mette a posto diventa una soluzione pazzesca. Sarebbe illogico pensare al Milan fuori dai giochi. Inoltre, non ha neanche le coppe europee da dover affrontare. L’anno scorso per l’Inter ha fatto la differenza questa cosa. Il Milan a mio modo di vedere è addirittura un pelo avvantaggiato. Quando le altre affronteranno Liverpool e Barcellona, il Milan potrà tranquillamente preparare le sue partite e dare continuità di risultati. Ci sarà l’emozione di giocare una partita di livello in Champions per il Napoli. Gli azzurri ci arriveranno però con l’artiglieria pesante, riserve di lusso. Merito a Spalletti che ha saputo coinvolgere tutta la rosa, così da poter competere in tutte le partite. Ora il Napoli può togliersi soddisfazioni, quest’anno può portare a casa qualcosa di importante. L’anno scorso Rrahmani faceva partite non da Napoli, quest’anno il campo ci sta smentendo, è migliorato tantissimo. Nella tattica applicata faceva tanti errori, ora c’è giusto qualcosina ma non ne vedo quasi più. Merito di Spalletti ma lui stesso ha detto che si è applicato molto per arrivare a questo livello. L’anno scorso non era all’altezza né di quanto era stato pagato né di quello che ci si aspettava. Ora sta facendo una stagione super, al pari di Juan Jesus. Si parla poco di Di Lorenzo, che però per continuità è il miglior giocatore del Napoli. Il duello con Perisic sarà una chiave importante. Anche dall’altro lato, Dumfries contro Mario Rui. A centrocampo ci sarà da divertirsi. L’Inter ha battuto il Napoli giocando all’inglese, con intensità e prendendo in mano il centrocampo. Probabilmente adesso i nerazzurri non riescono a tenere quei ritmi per 90 minuti. Dovrà essere bravo il Napoli a sfruttare il momento in cui calerà l’avversario”.

