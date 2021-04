Renica: “Mossa chiave di Pirlo è stata lo schieramento di Chiesa su Hysaj”

In diretta a “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli, soffermandosi su Juve-Napoli e la posizione di Chiesa.

“La formazione di ieri era sbagliata”

“Rrahmani ieri ha fatto un grave errore di marcatura, invece di accorciare sull’attaccante, ha arretrato sul portiere. Se questo ragazzo non cresce su queste situazioni è difficile che possa giocare gare di questi livelli. Tra l’altro veniva da un infortunio muscolare e il ritmo partita non lo trovi contro la Juve. Ieri secondo me il Napoli ha fatto una prova deludente, doveva dimostrare maturità. La formazione di ieri era sbagliata. Il Napoli ha dei problemi nei centrali. La coppia che ha dato più sicurezza è stata Maksimovic-Koulibaly. Ritengo che la Juve abbia interpretato bene la partita. La mossa chiave di Pirlo è stato lo schieramento di Chiesa su Hysaj”.

