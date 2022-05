Renica: “Metens ha voglia di vincere”

Il protagonista del Napoli, senza ombra di dubbio è il folletto belga, Dries Mertens.

Dopo lo strabiliante match contro il Sassuolo in cui Dries ha portato a casa una meravigliosa doppietta, nel post match, ha dichiarato tutta la sua delusione in merito alla mancata vittoria dello scudetto.

Sulle sue parole è intervenuto Alessandro Renica, nel corso di Radio Punto Nuovo Show

Le dichiarazioni di Alessandro Renica

Mertens è stato onesto, ha fatto una disamina di campo, non di percezioni o di fantasia. Il campo ha fatto vedere che il Napoli era vicino allo scudetto, con una rosa adeguata. La battuta di Spalletti è infelice, probabilmente sta dimostrando di essere un allenatore che lavora bene ma con dei limiti. Mertens è umile, non ha mai preteso nulla, nemmeno di giocare. Eppure per quanto ha fatto vedere ci sono dei rimpianti”.

Il gioco del Napoli con “Ciruzzo”

La squadra sente quando c’è Mertens in campo, lo riconosce come leader e giocano meglio tutti, c’è maggior equilibrio. Tutto l’opposto di quello che racconta Spalletti. A Empoli è uscito all’82’, prima di subire quei tre gol, con l’Udinese è entrato e ha cambiato la partita, con la Fiorentina è subentrato e ha fatto gol. Ogni volta la squadra con lui ha ottenuto risultati importati, cambiamenti evidenti. Con Mertens ci sto tutta la vita, il campo ha detto che lui deve esserci”.

In merito al rinnovo

Bisognerà chiedere al presidente, è lui che dovrà decidere. Secondo me a De Laurentiis piace Spalletti perché è aziendalista, cura la rosa, disponibile ad ascoltare e a confrontarsi. Dall’altro lato c’è Mertens che ha voglia di vincere lo scudetto, di lasciare il segno in città. Quando dice “speriamo vengano presi giocatori forti” si capisce che vuole donare a questa squadra un sogno. Sto con lui tutta la vita”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati