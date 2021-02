Renica: “Mandare via Gattuso non risolve alcun problema”, poi su Giuntoli…

Si parla di Napoli, Giuntoli e Gattuso in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, dove è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli: “Io credo che gli artisti determinino i risultati e i migliori segnano. Senza qualità non vai da nessuna parte. Vediamo chi va in campo. Il Napoli ha qualità e c’è la possibilità di fare una buona partita. Non so se si potrà ribaltare il risultato. Sperando che giocheranno alla spagnola, lasceranno spazi. Mentalità del Napoli? Ci sono vari perché il Napoli abbia giocato in questo modo le ultime partite. Il tutto pesa”.

“Qui si potrebbe anche aprire un tema: questa società avrebbe potuto rinunciare a giocare la Coppa Italia. Gattuso fino ad ora cosa ha potuto fare? Nulla, avrà lavorato sulla lavagna. Non avrà avuto nemmeno il tempo. L’Inter di Conte sta beneficiando di questo momento, che ne approfitta e probabilmente vincerà il campionato. Perché Gattuso non ha fatto giocare alcuni giocatori per dargli minutaggio in Coppa Italia? Questa può essere una critica accettabile, ma una società forte fa riunioni e stabilisce determinate priorità”.

Ti consigliamo questo – Abete (ex vice pres. UEFA): “Riforma dei campionati incompleta; sulle italiane in Europa…”

“Tornando a Rrahmani e Lobotka, devo dire che purtroppo vedendoli giocare in campo ho capito perché Gattuso non li ha mai schierati. Se le qualità sono quelle che abbiamo visto, dico che la maglia del Napoli a certi giocatori pesi molto. Napoli è una piazza importante. Ok la critica, ma anche la società si deve prendere le sue responsabilità, così come sulla mancanza di un terzino. Questa squadra ha un problema enorme che vedrebbe anche un cieco. Giuntoli primo responsabile? Sono d’accordo! Giochiamo con un destro a sinistra”.

“Un mancino darebbe ampiezza. È da dilettanti, poi dopo parliamo anche il medico. Io un medico che mi tiene infortuni muscolari non posso mandarlo via. Giuntoli deve dimettersi? Beh (ride ndr) se ti compro un palazzo che costa un milione e te lo prendo a 5 devo dirti che hai fatto un errore. Individualmente sono molto molto carenti. Lobotka sa giocare la palla, ma quando bisogna difendere non è presente. Nel mio piccolo nemmeno in serie D fanno allenare un giocatore che ha un peso del genere. Granada? Il Napoli se trova la giornata giusta può far bene. Sono mancati sempre gli attaccanti, è nel posto dove dovrebbe essere. Per voi se cambia allenatore va meglio, per me non è così”.

Ti consigliamo questo – Un’Europa League quasi impossibile: Napoli, ritorna il Granada

Segui anche PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.