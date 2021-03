Renica: “Gattuso andava protetto; il Napoli paga gli eccessi della piazza”

Gennaro Gattuso il tema in questa intervista di Radio Punto Nuovo, dove nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Renica, grande ex azzurro: “Dissi che c’era un problema di assenza delle punte già dopo la gara con l’Inter, con la decrescita della squadra. Dissi, poi, che non riuscivi ad allenarti: Gattuso non ha mai potuto allenare in campo. Ora, ha lavorato in campo serenamente e si è vista un’altra squadra”.

“La lavagna viene dimenticata dal giocatore. Per tanti mesi, il Napoli ha dimenticato lo spartito. Ma, non era colpa di Gattuso, bisognava rinunciare ad una competizione, non te la potevi permettere. Non si può dire che Rrahmani è il miglior difensore del Napoli negli ultimi tempi non sta né in cielo né in terra. Il Napoli paga gli eccessi della piazza, la società ha fatto ragionare più di pancia che di testa”.

“Gattuso merita di andare in Champions alla faccia di quelli che non lo hanno tutelato. Conosciamo bene l’ambiente del Napoli: questa è una piazza che quando partono le polemiche distruttive si provocano danni irreparabili. De Laurentiis ha chiamato tutti gli allenatori che c’erano da contattare. Rino ha avuto un accanimento senza precedenti, finalmente gli hanno fatto fare silenzio stampa per salvare la stagione. Mi dispiace per Gattuso perché lo ritengo un ottimo allenatore, ma andava protetto”.

