Renica: “Elmas il vero cambiamento, Spalletti ha vinto con le sue scelte”

Alessandro Renica, indimenticato difensore del Napoli, Campione d’ Italia 1986/87 e 1989/90, ha rilasciato un intervista al quotidiano Corriere dello sport, dichiarando che il Napoli “ha un piccolo vantaggio” visto che gioca in casa, e che definisce Elmas “devastante” all’ Olimpico, e gratifica Spalletti per le sue scelte ,grazie alle quali il Napoli ha battuto la Lazio. Ecco di seguito, uno stralcio dell’ intervista dell’ ex difensore Alessandro Renica:

“Non ci sono favorite per lo scudetto o è semplicemente difficile dirlo. Una cosa è certa: il Napoli se la giocherà e adesso ha un piccolo vantaggio, quello di non giocare le coppe, a differenza di Milan e Inter che già ieri avranno perso qualche energia”.

Su Spalletti:“Con la mossa Elmas dalla panchina ha cambiato tatticamente la gara. Elmas ha distrutto la Lazio, ha ‘rotto’ la partita, è entrato nell’azione dei due gol, è stato determinante. Spalletti ha battuto la Lazio con le sue scelte vincenti e col supporto di una grande squadra che da anni vuole regalare un sogno ai propri tifosi. Si dirà, al Napoli resta solo il campionato perché è uscito da tutte le competizioni. Vero, ma non dobbiamo dimenticare i tanti infortuni e le assente. Pensiamo al presente: tra Cagliari e Lazio, Spalletti è stato bravissimo”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati