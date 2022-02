Reina confessa: “Gli anni al Napoli con Sarri? Ci divertivamo…”

Pepe Reina, alla vigilia del match contro il Napoli, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della Lazio.

Tra i tanti argomenti toccati su “Lazio Style 1900 Official Magazine“, il portiere ha voluto ricordare anche gli anni in cui ha vestito la maglia della squadra partenopea. Nonchè le stagioni trascorse all’ombra del Vesuvio con Maurizio Sarri in panchina.

“La sfida di domani sarà molto difficile. Affronteremo una squadra con una rosa lunga. Una delle principali candidate per lo Scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell’andata…“.

Il pensiero corre alla Grande Bellezza, il sogno solamente sfiorato di vincere, riuscendo a coniugare il pragmatismo legato al risultato con un gioco bello esteticamente, accattivante per tifosi e addetti ai lavori.

“Ci divertivamo. In campo giocavamo con automatismi chiari, a memoria. Inoltre avevamo un gruppo umano che andava al di là della tattica. Eravamo uniti e umili, lavoravamo tutti nella stessa direzione. Sarri crede sempre fortemente nelle proprie idee. Ha una filosofia di calcio ben marcato, è un maestro in questo tipo di gioco”.

