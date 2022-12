Reina : Che onore rivederci !

Così l’ex portiere del Napoli, sul suo account instagram, presenta l’amichevole del 17 Dicembre, al Maradona, tra Napoli e Villareal.

Dimostrazione d’affetto, per quel grandissimo legame, che si creò tra la piazza partenopea e il Napoli, di Maurizio Sarri, che nel 2018 sfiorò lo scudetto.

Anche Raoul Albiol ha voluto sottolineare la gioia, di tornare a calcare quel campo, che per molto tempo lo ha visto protagonista. Sul proprio profilo instagram, il centrale spagnolo, ha ricondiviso il post del club partenopeo, che annunciava l’amichevole tra le due squadre, aggiungendo un cuore azzurro.

Saranno i risultati acquisiti o il modo di giocare, ma è un periodo in cui molti sentono la nostalgia, della squadra azzurra. Marek Hamsik ha subito raggiunto gli ex compagni, nel ritiro di Antalya, svolgendo anche degli allenamenti agli ordini di Spalletti. Tanto da far ipotizzare ad un ritorno con la casacca azzurra, per gli ultimi quattro mesi di stagione. Non sarebbe proprio un’idea malsana, sia per il carisma dell’ex capitano all’interno del gruppo, sia per le qualità tecniche: potrebbe essere il vice Lobotka, tanto cercato.

Rimanendo in tema di capitani, un altro ex si è presentato a Castel Volturno, prima della partenza per la Turchia. Lorenzo Insigne, complice la pausa del campionato americano, ne ha subito approfittato per correre a casa. Un altro dolce amarcord, che ha portato il numero 24 a chiedere di potersi allenare, per questo periodo per lui di stop, nel suo vecchio Konami Center. La società sta valutando e studiando una soluzione.

Napoli manca a molti quindi, anche ai propri tifosi, che avranno però, la possibilità di rivederla presto in campo, seppur in partite amichevoli.

La squadra di Luciano Spalletti resterà in terra turca fino al 13 Dicembre, il 07 affronteranno l’Antalyaspor, l’11 il Crystal Palace. Gare che potranno essere seguite anche in TV.

Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione, nel mite clima di Antalya, svolgendo sia lavoro tattico, che atletico. Pienamente recuperato Kvaratskhelia, si allena regolarmente in gruppo. Personalizzato sul campo invece, per Rrahmani, anche Sirigu ha svolto lavoro differenziato, nel suo caso in piscina.

Non parteciperanno al ritiro i reduci dal mondiale, per loro che non si sono ancora mai fermati, Spalletti ha concesso un periodo di stop totale. Almeno dieci giorni di relax fisico e mentale, per poi riprendere la preparazione, direttamente a Castel Volturno, tra un paio di settimane. Stesso discorso varrà per Kim e Zielinski, ultimi rappresentanti partenopei, rimasti in Qatar. Attualmente impegnati per gli ottavi di finale, sia nel caso escano o proseguano, l’avventura mondiale, le loro vacanze inizieranno dal momento del termine dell’impegno con la propria Nazionale. Un surplus di recupero, quanto mai necessario, per ricaricare le pile, in vista di una seconda parte di stagione, quanto mai impegnativa.

