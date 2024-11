Real rivuole Rafa Marin

Real Madrid rivuole Rafa Marin.

Il difensore spagnolo, acquistato dal Napoli in estate è stato finora, oggetto misterioso in casa azzurra. Antonio Conte ad oggi, non lo ha mai preso in considerazione, se non per la gara di Coppa Italia, contro il Palermo.

Da allora, Marin, non è stato utilizzato, nemmeno per uno scampolo di partita.

Dalla Spagna, arrivano invece voci, tramite l’autorevole fonte spagnola, El Chiringuito, di un Real intenzionato a riprendersi il proprio difensore.

I blancos avrebbero bisogno di rinforzare la propria difesa, visti gli infortuni di Carvajal, Alaba e Miltao. Rafa Marin è già integrato nel gruppo madridista, sarebbe per Ancelotti la soluzione ideale.

Un’operazione che potrebbe favorire tutte e due le squadre, visto che la società partenopea potrebbe pensare ad un altro difensore, da prendere sul mercato. Da valutare quali saranno le condizioni economiche, che il Real proporrà ai partenopei e se Conte, accetterebbe di perdere il proprio giocatore.

Ci sono ancora diverse partite da qui al mercato di Gennaio, nelle quali Rafa Marin, può far vedere il suo valore.

L’ipotesi, in ogni caso, che Antonio Conte, gradirebbe un difensore più pronto, nel suo organico, resta quella più accreditata.