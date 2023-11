Real Madrid-Napoli: le probabili formazioni per la sfida di Champions League

Il Napoli giocherà in Champions League questa sera contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Una sfida molto importante questa per gli azzurri che potranno cancellare il periodo passato caratterizzato dalla scarsa capacità tattica di Garcia. Con Mazzarri i partenopei sembrano aver cambiato marcia e la sfida ai Galacticos sarà un banco molto importante. Nella cattedrale della Champions League (al pari di San Siro ndr) il Napoli dovrà far valere la propria forza per poter battere il Real Madrid. Carlo Ancelotti, allenatore dei madridisti, non potrà contare su svariati giocatori di livello come Guler, Camavinga, Courtois, Kepa, Militao, Modric, Tchouameni, Vinicius. Gli spagnoli stanno vivendo un periodo di transizione e di conseguenza il tecnico potrebbe inserire qualche calciatore che non ha avuto minutaggio.

Il Napoli non avrà a disposizione Lindstrom, Mario Rui, Olivera, ma potrà contare su un gruppo collaudato e ben delineato. Con molta probabilità Mazzarri darà un turno di riposo a Meret, mentre in avanti scenderà in campo il tridente composto da Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. L’arbitro è il signor Letexier e i suoi assistenti saranno Mugnier-Rahmouni. Il quarto ufficiale è Stinat mentre al Var ci sarà Brisard e come assistente Var ci sarà Van Boekel.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID – NAPOLI

Real Madrid: Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Kroos, Ceballos; Brahim Diaz, Bellingham, Joselu. Allenatore: Ancelotti.

Napoli: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

