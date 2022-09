Razzista? Solo chi non nasce Napoletano!

Si dice che a pensar male si fa peccato, ma la politica razzista che ormai vige, e si è” palesemente evidenziata, nei confronti di Napoli, negli stadi e non solo, e’ la consapevolezza di quanto siamo noi stessi ,i veri colpevoli di tutto questo marciume, che definiamo vita quotidiana.

L’esempio? E piu’ semplice di quanto possiate immaginare, il Covid! Se pensiamo alla sciagura, sempre per colpa dell’uomo, che ha colpito tutti! il vedere un cimitero mobile ad Alzano, rammentate? Eppure, la lega razzista verso Napoli c’è sempre! Reggio Emilia ha colonie campane, eppure,.Milan-Inter, sta a Spezia Sassuolo, come Juventus-Torino, sta a Verona-Atalanta…ne potrei citare tanti di esempi, ma tutti hanno un comune denominatore, si chiama Odio!

Il Razzista?…L’animo del pezzente!

Quello che tutti noi abbiamo dentro, e che , per fortuna, non tutti ne fanno uso, se noi pensiamo che un disastro di entità’ psico-fisica, causa di morte, avrebbe dovuto far pensare, o sei figlio di Agnelli, oppure del barbiere sotto casa mia, quando si dovrà’” batter cassa”, non ci saranno abbastanza proprietà’, o conoscenze infide, per comprarti la vita!

La mia citta’, che amo e difendo, e stata sempre sfruttata da chi la vuole soffocata, malnutrita, infangata, ed il calcio, e il viatico piu’ semplice, visto che i regolamenti non vengono assolutamente attuati, anzi, una volta non si sente, un’altra non si vede…ma quando poi le parti si invertono, gli occhi sono come il VAR, bisogna andare a fondo per punire i colpevoli…vi pare?

Non ve dubbio che tutto cio’, sia figlia della poverta’ d’animo che attanaglia la minoranza, per fortuna, dell’ignoranza, senza offesa per quest’ultima, che vive di specchi segreti, tra colera, terremoti vari, e Vesuvio, ci consentono di essere presenti in persone che probabilmente, hanno vite agiate, e sfogano la loro sfogo pregresso, verso chi , riesce a sorridere anche quando le cose vanno male.!

Il Razzista? Cambia Residenza…Ed anche Regione!

Il consiglio che posso dare? Ci sono fior fiori di personaggi che ne sanno piu’ di me, ne cito uno perche’ e sempre stato una persona vera, sanguigna, napoletana, Maurizio De Giovanni, che con la sua cultura, erge ancora di più il tasso qualitativo di questa mia splendida città’!

Se a Salerno, provincia di Napoli, si canta lavali col fuoco, ed il maestro si rifiuta, perdendoci di suo, il presentare un proprio libro, beh… Se non dire Grazie, rispetto a chi governa una regione, ed anche di nativita’ Salernitana, fa silenzio, io mi tolgo il cappello e ringrazio lo scrittore, facendo capire a tutti, perche’ il napoletano non deve cadere nel tranello dell’ errore!

Forse ci vorrebbero campagne elettorali continue, per avere l’attenzione delle istituzioni, in quel caso Napoli, diventerebbe la città più bella del mondo!. Destra, sinistra, leghisti, saremo la capitale delle urne!

Ma non servono voti, per essere eletti, servono fatti, e cioè’, non cadere mai nelle provocazioni, rispondere con l’educazione che contraddistingue la nostra civiltà’, Lo stadio deve tifare Napoli, lo diceva anche Diego ricordate?, E non offendere l’ avversario, ma tifare per i nostri colori fino al 90 minuto, per poi ..un giorno all ‘improvviso…dimostrando che il Var non serve per i napoletani, ma solo per chi ci vuole responsabili dei propri odii d’anima, ormai troppo pezzenti e pieni di letame razziale!

Il Razzista? 1°comandamento…TIFA NAPOLI!!!

Quindi, cari tifosi, del Maradona, e di altri che seguono in trasferta, se davvero volete bene a Napoli ed al Napoli, mostrate il vostro amore per i colori azzurri, e non rispondete alle calunnie degli inetti, lasciateli affogare nel loro continuo defecare ignoranza…date loro il benservito, con m’innamorai di te…perche’ i detti antichi..il peggior disprezzo e la noncuranza, il razzista e un malato terminale, diamogli l’ estrema unzione con grazia…mostrando civiltà, e se poi non dovesse bastare, offriamo un bel caffè, con sfogliatelle, spaghetti, pizza e mandolino, ricordando che alla fine, tra Milano, Bergamo, Verona, Roma, La Spezia, e quant’ altro, la differenza la fanno i popoli,…quindi, un occhio all’ anima e… Forza Napoli!!!! E BATTIAMO IL LIVERPOOL!!!!

