Ravezzani: “Rinviare Napoli-Juventus? No, e vi spiego perché”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, soffermandosi su Napoli-Juventus.

“Raspadori e Kean devono ancora dimostrare tanto”

“Il secondo non ha continuità, un po’ il problema di Balotelli. Raspadori mi sembra più sul pezzo, lo vedo più come Galderisi. Rinviare le partite? Dico di no perché chi prende sudamericani e africani sa a cosa va in contro. Fa parte delle varianti. Pensa il Milan che ha Bennacer e Kessié che andranno a fare la Coppa d’Africa. Non è giusto che gli altri si adeguino. Si sa dall’inizio quando si prendono questi giocatori, non è un problema improvviso. Inutile lamentarsi, come la Juve: inutile che si lamenta, peggio per lei”.

