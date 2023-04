Ravezzani fiume in piena contro la Juve: “Si colpisca tutta la curva se la maggioranza sbaglia…”

Fabio Ravezzani è sempre senza peli sulla lingua. Dopo la decisione del giudice sportivo di squalificare per un turno la Curva Sud della Juventus per i cori razziali, il direttore di Telelombardia si è tolto qualche sassolino dalle scarpe su Twitter:

“È interessante notare come gli Ispettori Federali abbiano percezioni acustiche completamente diverse a Milano, Torino e Roma. Forse è un problema strutturale degli impianti. Forse. Se poi il Giudice Sportivo decide che cori antisemiti intonati da mezza curva sono più tollerabili del verso della scimmia di pochi decerebrati siamo all’ingiustizia più evidente”.

“Si colpisca tutta la curva se la maggioranza sbaglia. A Torino hanno preso un clamoroso granchio. Non mi piace l’antirazzismo a maglie o stadi alterni. Il pubblico ha diritto di gridare buuuuh se un calciatore bianco o no batte un rigore contro. Il punto è distinguere il buuuh dal verso della scimmia uh-uh-uh. Questo ha generato confusione a Torino tra pochi e tanti a urlare” ha rincarato la dose Ravezzani.

Poi il giornalista sportivo ha concluso con un altro tweet: “L’anti razzismo è un dovere e va condiviso sempre. Sarebbe meglio però se, a turno, non scandalizzasse solo i tifosi del calciatore che ha subìto insulti per il colore della pelle o per la sua etnia. Pronti, magari, a far finta di niente se tocca ad altri”.

