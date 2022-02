il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Napoli, fallito l’aggancio al Milan, Osimhen segna all’87’, a Caglari e’ solo 1 a 1> Corriere dello Sport<Napoli -bis Inceppato a Cagliari> Tuttosport<Il Cagliari ferma il Napoli, Osimhen risponde a Pereiro> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali, con La Gazzetta dello Sport che titola Napoli, fallito l’aggancio al Milan, Osimhen segna all’ 87′ e solo 1 a 1 a Cagliari, azzurri sotto tono, a inizio ripresa il vantaggio sardo con Pereiro grazie a una papera di Ospina, poi la squadra di Mazzarri sfiora più volte il raddoppio, prima della zuccata del nigeriano Osimhen che salva il Napoli da una sconfitta che e’ sembrata davvero vicina!Anche Tuttosport titola Il Cagliari ferma il Napoli, Osimhen risponde a Pereiro, come a sottolineare l’incapacita’ degli azzurri di approfittare del “capitombnolo delle due milanesi, e salire sulla vetta dell’ Olimpo del Campionato, azzurri distratti e non al top sul piano della forma, ma cio’ che e sembrato palese, il vedere sbagliare cose che prima di questa gara sembravano movimenti fatti mnemonicamente. Fatto sta che La squadra di Spalletti soffre e non va oltre l’1-1, salvata dal guizzo nel finale del suo bomber, contro una squadra che ha messo l’agonismo giusto rispetto a chi la fame l’ha lasciata nello spogliatoio.Chidiamo con il Corriere dello Sport, che titola Napoli-bis Inceppato a Cagliari, abbastanza eloquenta il discorso di approccio alla gara completamente sbagliato, e’ non deve essere una scusa l’assenza di calciatori rispetto a chi va in campo e non mostra i denti come ha fatto l’avversario.Il Napoli avrebbe dovuto quanto meno dimostrare che voleva volare in alto, ma ancora una volta l’esame per prendere il volo semvbra ancora una volta rimandato.

